Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Kocaeli'de, yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik faaliyetler kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda bir ticari taksi durduruldu. Yasal olmayan yollardan yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan araçtaki 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
UKOME toplantısında 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kabul edildi
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Sevda Erginci
Spor Can Bartu Eda Erdem Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de 4 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:50:43. #1.14#

title