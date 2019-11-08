Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

08.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:55
Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

(İHA) – 'nin ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım günü Kocaeli'nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.