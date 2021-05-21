Kocaeli'de 390 bin adet makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de 390 bin adet makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 390 bin adet makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramalarda 390 bin adet makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramalarda 390 bin adet makaron ele geçirildi.

Olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri seyir halinde olan bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan ekipler, 110 bin adet sahte bandrollü, 280 bin adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplamda 390 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişiye adli işlem uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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