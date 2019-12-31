Kocaeli'de 38 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Kocaeli'de 38 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.

31.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:36
Kocaeli'de 38 şişe kaçak içki ele geçirildi

'nin ilçesinde bir araçta 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak olarak temin edilen içkilerin kentte satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheli aracı İzmit'te durdurdu. Araçta yapılan aramada 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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