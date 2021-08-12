Kocaeli'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta 35'i Suriye, 3'ü Bangladeş uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta 35'i Suriye, 3'ü Bangladeş uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde, Kandıra gişeleri mevkisinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde 35'i Suriye, 3'ü Bangladeş uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu sürücü H.M.A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız