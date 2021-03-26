Kocaeli'de 38 adet tarihi metal para ele geçirildi
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Kocaeli'de 38 adet tarihi metal para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kocaeli'de 38 adet tarihi metal para ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda farklı dönemlere ait 38 adet metal para ele geçirildi.

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Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda farklı dönemlere ait 38 adet metal para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 Mart tarihinde Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde Ş.Ş. isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde ve arama sırasında, iş yerinde bulunan S.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 6 gram metamfetamin, 1 adet elektronik hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 25 adet fişek, 38 adet farklı dönemlere ait tarihi eser niteliğinde metal para ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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