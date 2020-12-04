37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

04.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:35

Kocaeli'nin Kartepe ve Gebze ilçelerinde, 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ve Gebze ilçelerinde, 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, araçlarda kullanma amaçlı kaçak akaryakıt ürettiği ve satış yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde lisanssız ve ruhsatsız üretim tesisi olarak kullanılan fabrika ile Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda arama yaptı.

Aramada toplam 37 ton kaçak akaryakıt ile 2 araç ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler K.C, Y.K. ve E.C. hakkında adli tahkikat sürüyor.

37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Bir ton 119 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Bir ton 119 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Edirne'de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
Edirne'de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Cem Yılmaz Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Sinan Gümüş Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 19:36:07. #1.15#
title