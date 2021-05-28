Kocaeli'de 37 sanıklı "Turcoin" dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaeli'de 37 sanıklı "Turcoin" dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi

Kocaeli'de 37 sanıklı 'Turcoin' dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ikisi tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ikisi tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3 yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Dava konusu tesiste para üretim yapma imkan ve durumunun mevcut olduğu bildirilen bilirkişi raporu mahkeme heyetine ibraz edildi.

Duruşmada, bazı müşteki ve katılanların tutuklu sanık Satıroğlu hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildiren dilekçeleri sunuldu.

Söz verilen Satıroğlu, bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere üretimin gerçek olduğunu, üretimin devam etmesi durumunda müştekilerin de zararının olmayacağını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Kaya da bilirkişi raporunun doğru ancak yeterli olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Satıroğlu'nun avukatı Duygu Usanmaz da bilirkişi raporunun eksik ancak savunmalarını doğrular mahiyette olduğunu iddia ederek, "Ayrıca mahkemece bu rapor geç alınmıştır. Bu da müvekkilimin mağduriyetine yol açmıştır." dedi.

Sanık Kaya'nın avukatı Örfü Köksal ise rapordaki eksik hususların ikmali için ek raporun alınmasını istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin görüşüne başvurulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Savcılık tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Son dakika haberi: Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı
Son dakika haberi: Minik Leyla davasında mahkeme başkanından 'cinsel istismar' yok kararı
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Sergen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ufuk Sarıca Burak Yılmaz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de 37 sanıklı "Turcoin" dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 16:09:53. #1.13#

title