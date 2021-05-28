Kocaeli'de 37 sanıklı "Turcoin" dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi

Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ikisi tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ikisi tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3 yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Dava konusu tesiste para üretim yapma imkan ve durumunun mevcut olduğu bildirilen bilirkişi raporu mahkeme heyetine ibraz edildi.

Duruşmada, bazı müşteki ve katılanların tutuklu sanık Satıroğlu hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini bildiren dilekçeleri sunuldu.

Söz verilen Satıroğlu, bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere üretimin gerçek olduğunu, üretimin devam etmesi durumunda müştekilerin de zararının olmayacağını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Kaya da bilirkişi raporunun doğru ancak yeterli olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Satıroğlu'nun avukatı Duygu Usanmaz da bilirkişi raporunun eksik ancak savunmalarını doğrular mahiyette olduğunu iddia ederek, "Ayrıca mahkemece bu rapor geç alınmıştır. Bu da müvekkilimin mağduriyetine yol açmıştır." dedi.

Sanık Kaya'nın avukatı Örfü Köksal ise rapordaki eksik hususların ikmali için ek raporun alınmasını istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin görüşüne başvurulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Savcılık tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş