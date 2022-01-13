Kocaeli'de 37 kaçak göçmen yakalandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan hurda atık geri dönüşüm iş yerlerinde, polis ekipleri tarafından yapılan aramada 37 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan hurda atık geri dönüşüm iş yerleri ve eklentilerinde düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ve çalıştırıldığı bilgisini alan polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan aramada, 37 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilirken, 5 şahıs ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. - KOCAELİ

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