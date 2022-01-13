Kocaeli'de 37 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda dün Körfez ilçesinde düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ve çalıştırıldığı hurda atık geri dönüşüm iş yerleri ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin barınma ve çalışmasına imkan sağlayan 5 şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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