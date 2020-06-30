Kocaeli'de 36 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada 36 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada 36 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

15 Haziran'da başlayan yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara dönük alınan önlemler de kendisini göstermeye başladı. Özellikle Kandıra bölgesinde başta olmak üzere Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Karamürsel sahillerinde denize giren vatandaşların güvenliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sağlıyor. Kandıra başta olmak üzere 3 ilçede görev yapan KOSKEM cankurtaranları, son bir haftada 36 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Ekipler, kurtarma çalışmalarının yanı sıra görev bölgelerinde 14 vatandaşa da ambulansla sağlık hizmeti verdi.

Kocaeli'de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA