Kocaeli'de 344 bin 200 makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kocaeli'de 344 bin 200 makaron ele geçirildi

05.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:47
Kocaeli'de 344 bin 200 makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir depoda 344 bin 200 makaron bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir depoda 344 bin 200 makaron bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki depoda yaptıkları aramada 344 bin 200 makaron ile 78 kilo 250 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Depo sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de 344 bin 200 makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:50:27. #1.14#
title