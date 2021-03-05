Kocaeli'de 344 bin 200 makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir depoda 344 bin 200 makaron bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir depoda 344 bin 200 makaron bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki depoda yaptıkları aramada 344 bin 200 makaron ile 78 kilo 250 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Depo sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş