Kocaeli'de 34 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kargo firmasına ait araçta 34 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir kargo firmasına ait araçta 34 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kargo firmasına ait araç durduruldu. Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada bavul içerisinde 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA