KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada 320 bin gümrük kaçağı makaron ele geçiren polis, 1 kişi hakkında tahkikat başlattı.