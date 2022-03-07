Kocaeli'de 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada 320 bin gümrük kaçağı makaron ele geçiren polis, 1 kişi hakkında tahkikat başlattı.

Kocaeli'de 320 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Minibüs, Kocaeli, Güncel, Haberler

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