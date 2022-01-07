32 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

32 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 4-6 Ocak'ta kentte düzenlenen 4 operasyonda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Operasyonda durdurulan otomobilin bagajında 2 yabancı uyruklunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

Kartepe ilçesinde de hurdacılık yapılan bir iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

32 düzensiz göçmen yakalandı

32 düzensiz göçmen yakalandı

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

 Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.

 Biden, Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi: (2)

Biden, Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title