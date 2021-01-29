Kocaeli'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, parti verdiği villada yakalandı
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Kocaeli'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, parti verdiği villada yakalandı

29.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:38
Kocaeli'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, parti verdiği villada yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü parti düzenlediği villada yakalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü parti düzenlediği villada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayramoğlu Mahallesi'ndeki lüks villada bir kişinin parti düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese hareket eden ekipler, kendisini S.A.K. olarak tanıtan kişinin "resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. olduğunu tespit etti.

O.K'nin polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları karşısında para ve yat teklif ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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