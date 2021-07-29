Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
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Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı

Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Kocaeli
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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