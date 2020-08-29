Kocaeli'de 30 Ağustos'ta toplu ulaşım araçlarına binmek ücretsiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle pazar günü otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle pazar günü otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olarak yararlanacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde devam edecek ve ücretsiz olarak hizmet verecek.

Öte yandan İzmit - Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250 ile 250G, mavi bayraklı sahillere giden 800C-800K ve Hat 700 mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA