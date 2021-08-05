KOCAELİ'DE 3 SÜRÜCÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI
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KOCAELİ'DE 3 SÜRÜCÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, kaçak göçmenleri taşıyan TIR ve ticari taksi sürücüsü 3 kişi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

KOCAELİ'de, kaçak göçmenleri taşıyan TIR ve ticari taksi sürücüsü 3 kişi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan dinlenme tesisine Adana'dan TIR ile gelen kaçak göçmenleri belirledi. TIR ile gelen kaçak göçmenleri diğer illere taşıyan ticari taksi sürücüleri belirlendi. Polisin operasyonu ile TIR ve ticari taksi sürücüleri R.D., M.A. ve Y.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

KOCAELİ'DE 3 SÜRÜCÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI
KOCAELİ'DE 3 SÜRÜCÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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