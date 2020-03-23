Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kocaeli, CEO, Güncel

Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi

Kocaeli'de bir biyoteknoloji firması tarafından Ar-Ge merkezinde yaklaşık 3 saatte sonuç verebilen test kiti geliştirdi.

23.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:25
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi

Kocaeli'de bir biyoteknoloji firması tarafından Ar-Ge merkezinde yaklaşık 3 saatte sonuç verebilen test kiti geliştirdi. Firma, gece, gündüz çalışarak bir hafta da ürettiği 500 bin kit ile taleplere yetişmeye çalışıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ar-Ge merkezi bulunan ve biyoteknoloji ürünleri geliştiren RTA Laboratuvarları, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsün teşhisinde kullanılmak üzere tanı kiti geliştirdi. Firma tarafından geliştirilen kit yaklaşık 3 saatte sonuç verebiliyor. Firmanın iştiraklerinden A1 Yaşam Bilimleri Genel Müdürü Onur Bilenoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yıllardan beri kit üreticisi olarak ülkemizde faaliyet gösteriyoruz. Çin'de ki bu salgın ortaya çıktığı andan itibaren de korona virüsü kiti geliştirmek için çalışmalara başladık. Hızlı bir şekilde bu çalışmaları tamamladık. Şuanda korona virüsü kitimiz var. Bunu da piyasaya sürmüş durumdayız" dedi.

"Gece-gündüz çalışıyoruz"

Yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Genel Müdür Onur Bilenoğlu, "Şu anda firmamızda toplamda 60'ın üzerinde çalışan var. Bunların 20 tanesi Ar-Ge'de çalışıyorlar. Ar-Ge ve üretimi birlikte yapıyoruz. Şuanda üretim konusunda ağırlık verdik. Çünkü ciddi miktarda sipariş aldık. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok sayı da ülkeden sipariş var. 10'un üzerinde diyebilirim. Haftalık kapasitemiz 500 bin test. Bununla ilişkili olarak gece-gündüz çalışıyoruz. Biz de bir vardiya yok. Çünkü çok kalifiye bir kadro gerekiyor bu kitlerin üretimi için. Biz gerekirse dışarıdan da destek alarak elimizden geldiğince üretiyoruz. Robotik sistemlerimiz var. Robotik sistemlerimizi kullanarak da kapasitemizi yükseltmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Taleplere karşılık verebiliyoruz"

Ham medde stoklarının olduğunu ifade eden Bilenoğlu, "Maliyetten konuşmak çok kolay değil. Herhangi bir rakam vermek istemiyorum. Çünkü çok fazla faktör var. Bu krizle birlikte sizde farkındasınız ticarette de çok ciddi sıkıntılar çekiliyor. Biz bu günlerin geleceğini aylar öncesinden ön görebildik. Buna göre hazırlığımızı yaptık. Ham madde stoklarımızı buna göre yaptık. Dolayısıyla şuanda üretimde bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Taleplere karşılık verebiliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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