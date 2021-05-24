Kocaeli'de 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, D-130 kara yolu Tepeköy Mahallesi Karayolları mevkisi İzmit yönünde henüz belirlenemeyen nedenle Y.E. (31) yönetimindeki 06 EAA 12 plakalı otomobil ve C.T. (36) idaresindeki 34 FR 5879 plakalı otomobille çarpışan M.E.B'nin (20) kullandığı 41 K 1274 plakalı otomobil devrildi.

Yol kenarındaki ağaçların da zarar gördüğü kazada sürücü M.E.B. ile yanındaki E.Ş. (18), itfaiyenin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.?

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas