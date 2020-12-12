Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye çalışanları açığa alındı
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Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye çalışanları açığa alındı

12.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:25
Kocaeli'de 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin belediye çalışanları açığa alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışanlarının açığa alındığı bildirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışanlarının açığa alındığı bildirildi.

İzmit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Yahya Kaptan Mahallesi'nde köpek ölümlerinin yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olayla ilgili açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir."

İzmit Belediyesinin, yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. " ifadesi kullanıldı.

Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede dün, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri incelemelerde bulunmuş, 3 sokak köpeğinin de üzerinde uyuşturucu iğneler olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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