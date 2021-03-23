Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı
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Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı

23.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:02
Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bina, karantinaya alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bina, karantinaya alındı.

Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bina sakinlerinde pozitif vaka görülmesi üzerine 2 bina, Piri Reis Mahallesi'nde ise 1 bina olmak üzere 3 bina koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde gittikleri binalara karantina uyarı afişleri astı.Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Covid- 19 salgınına karşı Darıca ilçemizin Nene Hatun Mahallesi'nde iki bina ve Piri Reis Mahallesi'nde bir bina, ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmıştır. Söz konusu sokak sakinlerimiz başta olmak üzere, tüm Darıca halkımızı, sokaklarda kalabalık gruplar halinde bir araya gelmemeye, kişisel hijyen kurallarına riayet etmeye, sosyal mesafeye uymaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı
Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı
Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı
Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı
Kocaeli'de 3 bina karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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