Kocaeli'de 3 bin 340 litre kaçak dezenfaktan ürünü ele geçirildi
Kocaeli'de kaçak üretilen 3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu.
09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:54
Kocaeli'de kaçak üretilen 3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi ve medikal malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara ve satışını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Derince ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, bir ve 5 litrelik plastik şişe ve bidonlarda satışa hazır hale getirilmiş toplam 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA