Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
15.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:24
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu üzerindeki yan yolda Gökhan Ç. idaresindeki 34 DIL 218 plakalı otomobil ile Duran T. ve Alkan A'nın kullandığı 34 M 5777 ve 34 M 5749 plakalı yolcu minibüsleri, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal