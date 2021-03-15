Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerindeki yan yolda Gökhan Ç. idaresindeki 34 DIL 218 plakalı otomobil ile Duran T. ve Alkan A'nın kullandığı 34 M 5777 ve 34 M 5749 plakalı yolcu minibüsleri, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal