Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor
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Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyorKOCAELİ'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

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Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor

KOCAELİ'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 20-26 Şubat tarihlerinde 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı kent genelinde 99,18 iken dün açıklanan verilerde 3,5 kattan fazla artış göstererek 371,11 oldu.

Kocaeli'de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde 20-26 Şubat tarihleri arasında 99,18 olan 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı sırasıyla 112,25, 138,39, 176,39, 262,11'e yükseldiği görülürken, dün açıklanan verilerde 371,11'e ulaştı. Risk haritasında çok yüksek riskli iller anlamına gelen 'kırmızı' iller arasında bulunan Kocaeli'de, kentin birçok noktasında denetimler devam ederken, görevliler kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uyguluyor.

VALİ YAVUZ BULAŞLARIN AİLE İÇİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilerin ardından kendi sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aile içi bulaşlara dikkat çekerek, 'Sevgili Kocaelili kardeşlerim, ilimizdeki vaka sayıları aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız denetimlere rağmen artmaya devam ediyor. Bulaşların bazı ilçelerimizde konutlardan ve aile içinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Lütfen tedbirli olalımö diye uyarıda bulundu.

Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor
Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor
Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor
Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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