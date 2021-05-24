Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle evinde 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobiliyle evinde 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir kişinin otomobilinde yaptığı kontrolde, bir miktar kaçak tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ekipler, şüphelinin Ataevler Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada 5 sigara sarma makinesi, 10 bin 540 bandrolsüz dolu makaron, 7 bin 200 bandrollü boş makaron, 10 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 17 kilo 380 gram kaçak tütün ile 1190 lira nakit para ele geçirdi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kişi hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 28 bin 340 kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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