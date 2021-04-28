Kocaeli'de 28 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de 28 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 28 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildiği bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında bir büfe ve müştemilatında arama yaptı.

Aramada, 1800'ü kıyılmış tütünle doldurulmuş 28 bin 200 dal bandrolsüz makaron ile bir kompresör ve bir sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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