Kocaeli'de 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yurt dışından getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yurt dışından getirilerek piyasaya sürülmek istenen 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen cep telefonlarının kopyalanan IMEI numaralarıyla piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti. 2 kişinin evinde yapılan aramada 26 adet gümrük kaçağı telefon ile IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU