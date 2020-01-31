Kocaeli'de 24 ton alüminyum kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

31.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:22

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 24 ton alüminyum kabloyu çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir işletmeden alüminyum çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 400 bin lira değerinde 24 ton alüminyum kablonun çalındığını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.G, B.G, M.S.E. ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerden H.G'nin fabrikadan 24 ton alüminyum kabloyu çekiciye yükledikten sonra B.G. ve M.S.E'ye iletişime geçerek çalıntı bir plakayı araca taktıkları, daha sonra İstanbul'da kabloları Y.G'ye teslim ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA