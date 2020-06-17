Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davasına devam edildi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 21 Eylül 2017'de batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 21 Eylül 2017'de batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, fırtına nedeniyle batan 10 kişilik tekneye 70 düzensiz göçmenin bindirildiği, kazada 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 kişinin boğularak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla haklarında, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6 aydan 613 yıl dörder aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar, Mehmet Halil İnce ve Hüseyin Karakoç katılmadı.

Duruşmada, teknenin batmasına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye gelmediği kaydedildi.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

İddianameden

İddianamede, İstanbul'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 74 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin, Romanya'ya gitmek amacıyla 21 Eylül 2017'de Sakarya'nın Kocaali ilçesi Melenağzı mevkisindeki limanda "ZEYNEP S" isimli ABD bayraklı yaklaşık 10 kişi kapasiteli yata bindirildiği kaydediliyor.

Hareket ettikten sonra Kandıra Kefken Karadeniz açıklarında 21 Eylül'de saat 01.35'te yakalandıkları fırtınadan kurtulmak için MAERSK RHODE ISLAND isimli Panama bandıralı tankere yanaşmaya çalışan teknenin battığı, içinde bulunan düzensiz göçmenlerin çoğunun denize düştüğü, 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü aktarılan iddianamede, aralarında organizatörlerin ve şoförlerin bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6 aydan 613 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA