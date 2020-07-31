Kocaeli'de 236 kişi kurban keserken kendini yaraladı Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 236 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan 236 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulansla veya kendi imkanları ile hastanelere gelen 236 kişi, hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan vatandaşların taburcu edildikleri öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA