Kocaeli'de 3 araçta 23 kaçak göçmen
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Kocaeli'de 3 araçta 23 kaçak göçmen

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan 3 araçta 23 kaçak göçmen yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan 3 araçta 23 kaçak göçmen yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda İstanbul yönündeki 3 aracı durdurdu. Araçlarda 19 Suriye ve 4 Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. 


Kocaeli'de 3 araçta 23 kaçak göçmen
Kocaeli'de 3 araçta 23 kaçak göçmen

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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