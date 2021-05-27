Kocaeli'de 23 göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 23 göçmen yakalandı

Kocaeli'de 23 göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 3 araçta, 19'u Suriye, 4'ü de Afgan uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 3 araçta, 19'u Suriye, 4'ü de Afgan uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda 3 aracı takibe aldı.

Araçları güzergah üzerinde durduran polis, yapılan kontrolde, 19'u Suriye, 4'ü de Afgan uyruklu olmak üzere 23 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır
Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Antony Blinken İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Oğuzhan Koç Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de 23 göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:49:36. #1.14#

title