21 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Araç sürücüsü hakkında, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı, araca da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı