Kocaeli'de 2006 yılındaki mafya çatışmasının zanlısı yakalandı

08.08.2019 17:51

Kocaeli'de 2006 yılında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın da aralarında olduğu farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası ile aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı

Kocaeli'de çok sayıda suçtan kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası ile iki yıldır aranan şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre 2006 yılında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde organize suç örgütü lideri Hadi Özcan'ın içinde olduğu otomobile uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda çatışma arasında kalan yolcu otobüsü içindeki 9 kişi yaralanmış dönemin Kocaeli Cumhuriyet Savcısı'nın eşinin de aralarında olduğu 2 kişi de hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 23 kişiden 12'si tutuklanırken, söz konusu davadan ceza alan D.S. (48) kayıplara karışmıştı. Hakkında "Kasten adam öldürme", "Tasarlayarak Adam Öldürme", "Suç Örgütüne Üye Olma" "Ruhsatsız Tabanca Bulundurma" suçlarından Kocaeli ve İstanbul illerinde 6 ayrı dosyadan kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası olan ve iki yıldır aranan D.S.'nin izini süren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İzmit'te olduğunu belirledi. Tespitin ardından harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda Malta Mahallesi'ndeki bir ikamette D.S adlı şüpheli gözaltına alındı.

Suikast girişiminden 13 yıl sonra yakalandı

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmek üzere polis eşliğinde arabaya bindirildiği sırada, "Adaletsizliği çekin işte bak. İşine gelene yeniden yargılama. Bize ceza verenlerin hepsi içeride hala" diye bağırdı. Polis aracına alınan şahıs, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Öte yandan 2006 yılında meydana gelen suikast girişiminde saldırıdan aylar önce cezaevinden çıkan suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Hadi Özcan'ın da içinde bulunduğu 41 NF 362 plakalı Laguna marka otomobile, Yahyakaptan Mahallesi Başak Caddesi üzerinden plakası belli olmayan Doblo marka araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Özcan'ın içinde olduğu araçtan silahlarla karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada Özcan'ın aracında bulunan 1 şahıs ile çatışmanın ortasında kalan yolcu otobüsündeki dönemin Kocaeli Cumhuriyet Savcısı eşi Zehra İnci Ercan hayatını kaybetmiş, yolcu otobüsünde bulunan 8 kişi ile Hadi Özcan da yaralanmıştı.Olayın ardından 1 aylık polis takibi sonrasında olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 20 kişiyi gözaltına alınmış şahıslarla birlikte çok sayıda da silah ele geçirilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA