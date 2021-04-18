200 parça çini eser çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

200 parça çini eser çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sanatçıya ait atölyeden 200 parça el yapımı çini eser çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sanatçıya ait atölyeden 200 parça el yapımı çini eser çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki atölyeden, 30 Mart'ta çini tabak, kase, kavanoz ve vazolardan oluşan 200 parça eser çalındı. Toplam değeri yaklaşık 650 bin lira olan eserlerin bulunması için Darıca Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda eserlerin bir kısmı, ikinci el eşya satan bir dükkanda ele geçirildi.

Çini eserleri çaldığı öne sürülen M.K.A, gözaltına alındı.

200 parça çini eser çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
200 parça çini eser çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
200 parça çini eser çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mustafa Cengiz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 200 parça çini eser çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:41:51. #1.16#

title