Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

26.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:28
Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin firari şüpheli kadının bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ö.G'yi İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin 30 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kartepe ilçesinde 18 Kasım 2020'de bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan A.D. ve P.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, firari Ö.G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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