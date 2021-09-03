Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 2 kamyon ile bir depoda 20 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 2 kamyon ile bir depoda 20 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Anadolu Otoyolu'nda durdurulan 2 kamyon ile bir depoda arama yaptı.

Aramalarda 20 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Şüpheliler M.Y.Ö, M.A, M.A.K. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız