Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 2 kamyon ile bir depoda 20 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 2 kamyon ile bir depoda 20 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu Anadolu Otoyolu'nda durdurulan 2 kamyon ile bir depoda arama yaptı.

Aramalarda 20 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Şüpheliler M.Y.Ö, M.A, M.A.K. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Gülben Ergen Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:31:30. #1.15#

title