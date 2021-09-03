Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla 2 kamyon ve bir depoya yapılan baskında, 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla 2 kamyon ve bir depoya yapılan baskında, 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takip ettikleri iki kamyon TEM Otoyolu Derince mevkisinde durduruldu. Yapılan aramada kamyonların kasasında kutular içerisinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ardından bir depoda da kaçak makaron olduğu tespit edilmesi üzerine polis, depoya baskın yaptı. Toplam 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, M.Y.Ö, M.A, M.A.K ve Y.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Kocaeli
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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