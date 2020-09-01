Kocaeli'de 20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak
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Kocaeli'de 20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak

Kocaeli genelindeki yollarda 20 kilometrelik otokorkulukların imalatı ve onarımı için ihale gerçekleştirildi.

Kocaeli'de 20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak
01.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:40

Kocaeli genelindeki yollarda 20 kilometrelik otokorkulukların imalatı ve onarımı için ihale gerçekleştirildi.

Ulaşımda yol konforuna önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında yol güvenliğine de önem veriyor. Şehir genelindeki yollarda hasar alan otokorkulukların onarımı ve yeni otokorkulukların imalatı için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale düzenlendi. 3 firmanın teklif verdiği ihalede en yüksek teklif 3 milyon 948 bin TL, en düşük teklif ise 3 milyon 769 bin TL oldu. İhalenin tamamlanması sonrasında belirlenen alanlarda 20 kilometre yeni otokorkuluk imalatı yapılacak. Yeni imalatların yanı sıra Kocaeli genelindeki yollarda hasarlı olan 6 kilometrelik otokorkulukların onarımı da yapılacak.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İzmit İlçesi Gündoğdu Dünya Bankası mevkiinde yol üst yapı çalışmaları yapılacak. 1 Eylül 2020 Salı günü Gündoğdu Dünya Bankası Yurdum ve Vatan caddelerinde başlayacak çalışmalardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorun yaşamaması için geçici güzergah oluşturdu. Geçici güzergah kapsamında Dünya Bankası istikametinden gelen araçlar Piotr Wilcynskl Bulvarı-Nazım Hikmet Caddesi- Piotr Wilcynskl Bulvarı- Malta Caddesi güzergahını kullanacak. İzmit Merkez istikametinden gelen araçlar ise Malta Caddesi- Piotr Wilcynskl Bulvarı-Nazım Hikmet Caddesi- Piotr Wilcynskl Bulvarı güzergahını kullanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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