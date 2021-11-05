KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 20 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de iş yeri ve iki evde yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 20 düzensiz kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Ekiplerce İstasyon Mahallesi'nde bulunan iş yeri ve Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan iki ayrı ikamette yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.