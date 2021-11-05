Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, İstasyon mahallesinde bir işyeri ve Ertuğrulgazi mahallesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 20 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi
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