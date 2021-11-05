Kocaeli'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, İstasyon mahallesinde bir işyeri ve Ertuğrulgazi mahallesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 20 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili bu kişilerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli hakkında "Göçmen Kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Haberi Kaydet