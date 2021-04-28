Kocaeli'de 2 milyon 90 bin makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de 2 milyon 90 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 2 milyon 90 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda bandrolsüz 2 milyon 90 bin makaron ele geçirildiği bildirildi.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda bandrolsüz 2 milyon 90 bin makaron ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde ekipler, farklı markalarda 209 koli içinde 2 milyon 90 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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