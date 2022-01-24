Kocaeli'de 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 2 milyon 420 bin makaron ele geçirildi
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda arama gerçekleştirildi.

Aramada, kamyonda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, Sigara, Güncel, Haber

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