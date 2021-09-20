2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri U.S. ve M.M'nin tabancayla yaralanmasıyla ilgili Ü.S'yi yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ü.S tutuklandı.