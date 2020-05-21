Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişiyi gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 2 kişiyi bıçakla gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
21.05.2020 01:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:08

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişiyi gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin, 3 şüpheli tarafından darbedildiği ve bıçaklı tehdit ve gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler A.K, İ.Ö ve F.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden A.K'nin 40, İ.Ö'nün 9 ve F.A'nın 25 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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