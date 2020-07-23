Kocaeli'de 2 kişi sahte para ile kurbanlık almaya giderken yakalandı
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Kocaeli'de 2 kişi sahte para ile kurbanlık almaya giderken yakalandı

Kocaeli'nin Gebze jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte para ile kurban alışverişi yapacağı öğrenilen 2 kişi, 12 bin 800 lira sahte para ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de 2 kişi sahte para ile kurbanlık almaya giderken yakalandı
23.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:49

Kocaeli'nin Gebze jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte para ile kurban alışverişi yapacağı öğrenilen 2 kişi, 12 bin 800 lira sahte para ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Parada Sahtecilik Suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Gebze İlçesi Mollafenari Mahallesi'nde sahte Türk parası ile kurban alımları yapılabileceği bilgisine ulaştı. Çalışmalar neticesinde tespit edilen M.K. ve B.K. isimli şahıslardan şüphelenen ekipler, takip ettikleri şahısları Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurarak üzerilerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahısların yanlarında bulunan poşet içerisinde, aynı seri numaralı 256 adet 50 liralık banknotlar halinde 12 bin 800 liralık sahte para ele geçirildi. Sahte paralara el koyan ekipler, 2 şahsı gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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