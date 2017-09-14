Kocaeli'de 2. Kattan Düşen Çocuk Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir apartmanın 2. katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokağı'nda bulunan apartmanın ikinci katındaki evlerinde, odada yalnız olan Emir Şenyer (2), pencereden aşağı düştü.



Küçük çocuk, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Emir Şenyer'in tedavisi sürüyor.