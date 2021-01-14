Son dakika gündem: Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan Ramazan A'nın ikamet ettiği 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden Ramazan A, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı