Son dakika gündem: Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

14.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:36

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan Ramazan A'nın ikamet ettiği 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden Ramazan A, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Son dakika gündem: Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Kocaeli'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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